المشهد اليمني الأول

أفشل مجاهدو الجيش واللجان الشعبية ، اليوم الاثنين، ثلاث محاولات تسلل لمرتزقة العدوان في محاور عدة في الحديدة.

مصدر أمني أوضح أن المرتزقة أقدموا على ارتكاب خروقات كبيرة لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة، ونفذوا محاولات تسلل شمال وشمال غرب مديرية حيس وجنوب مدينة الدريهمي.. مؤكدا أن المجاهدين تمكنوا من إفشال تسللات العدو وتكبيد المرتزقة خسائر في الأرواح والعتاد.

وأوضح المصدر أن مثل هذه الخروقات تعتبر تصعيدا كبيرا لقوى العدوان.. مؤكدا أن على قوى العدوان تحمل المسؤولية الكاملة إزاء أي تدهور للأوضاع في الحديدة.

في ذات السياق أوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق أن قوى العدوان والمرتزقة ارتكبت أكثر من 113 خرقا في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وكيلو16.

وأضاف المصدر أن من بين الخروق محاولات تسلل في حيس والدريهمي وتحليق 8 طائرات تجسسية في أجواء كيلو16 و الفازة والدريهمي والجاح والجبلية ، و 13 خرقا بقصف مدفعي لعدد 64 قذيفة و 87 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.