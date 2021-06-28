المشهد اليمني الأول

أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات اليوم تعميم موجه إلى الوزراء وأمين العاصمة ومحافظي المحافظات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والشركات العامة والمصالح الحكومية، بالعمل وفق القوانين واللوائح والتوجيهات النافذة بشأن إستكمال الإحالة إلى التقاعد، بشرط ألا يتم إبدالهم بآخرين مطلقاً إلا بموافقة من رئيس المجلس السياسي الأعلى وحسب الإحتياج للعمل فقط.

وتضمن التعميم تجهيز كشوفات لمن بلغ أحد أجلي التقاعد حتى نهاية شهر مارس 2018م متضمناً حالات الوفاة والعجز عن العمل، وعكسها على النماذج المرفقة بالتعميم خلال مدة أقصاها 15 يوم من تاريخه، مع إرفاق “نسخة آلية ونسخة ورقية بالكشوفات المطلوبة، وصور معمدة طبق الأصل من آخر كشف راتب، إلى جانب صورة من آخر فتوى تسوية وصورة طبق الأصل من شهادة الوفاة للمتوفيين، إضافة إلى صورة طبق الأصل من التقرير الطبي.

وأهابت وزارة الخدمة المدنية في التعميم، على الإخوة الوزراء وأمين العاصمة ومحافظي المحافظات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والشركات والمصالح الحكومية، تحمل مسؤولياتهم وذلك بالتقيد بالأحكام القانونية والتوجيه بسرعة استكمال الإجراءات وفقاً لما تم الإشارة إليه، ووفقاً للقواعد المنظمة وإلغاء أي إجراءات مخالفة للقانون.