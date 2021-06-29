المشهد اليمني الأول

توجه وزير خارجية كيان العدو الإسرائيلي يائير لبيد إلى الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية تستغرق يومين، ويفتتح خلالها سفارة إسرائيل في أبوظبي وقنصلية لها في إمارة دبي.

وتعتبر هذه الزيارة الرسمية هي الأولى لمسؤول إسرائيلي منذ اتفاق البلدين على تطبيع العلاقات بينهما في سبتمبر/أيلول الماضي.

وقبل أيام قال وزير خارجية كيان العدو الإسرائيلي يائير لبيد إنه سيجري أول زيارة رسمية للإمارات الأسبوع المقبل، وذلك عقب لقائه سفير أبوظبي في مبنى الكنيست محمد آل خاجة.

وكتب لبيد -عقب اللقاء مغردا باللغة العربية على حسابه في تويتر- “سأجري أول زيارة رسمية للإمارات الأسبوع المقبل لتعزيز العلاقات بين بلدينا وشعوبنا”، ونشر صورة تجمعه بالسفير الإماراتي.

ومنذ توقيع اتفاق أبراهام في سبتمبر/أيلول الماضي، وقعت الإمارات مع إسرائيل عددا متزايدا من الصفقات التجارية والاتفاقيات الثنائية.

ويعد لبيد المهندس الأول وراء تشكيل الحكومة الائتلافية في إسرائيل التي وصلت إلى السلطة في 13 يونيو/حزيران الجاري، وأطاحت برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي سبق أن وقع اتفاقات التطبيع العام الماضي (2020).