اطلاق حكم الاعدام على المتهم باغتيال الدكتور البروفيسور احمد شرف الدين

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اطلاق حكم الاعدام على المتهم باغتيال الدكتور البروفيسور احمد شرف الدين
اطلاق حكم الاعدام على المتهم باغتيال الدكتور البروفيسور احمد شرف الدين بقلم الشهيد أسامة عبدالكافي الذاري http://www.almshhadalyemeni.net/65247

المشهد اليمني الأول

أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة برئاسة القاضي محمد مفلح وبحضور وكيل النيابة القاضي أحمد القيز وأمين سر المحكمة عادل الجدري المتهم مجدي عبدالكريم عبدالله ابراهيم المتوكل البالغ من العمر 32 سنة باغتيال الدكتور أحمد شرف الدين والعقيد علي الشرفي ضابط في الامن السياسي وخالد الخولاني أيضا ضابط في الامن السياسي وآخرين.

وقضى منطوق الحكم الذي تلاه القاضي محمد مفلح بالاعدام حدا وتعزيرا وقصاصا للمدان وصلبه يومان في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، وتغريمه 30 مليون ريال دية و10 مليون أروش والتصدي لبقية المتهمين الذين ذكرهم في اعترافاته وتكليف مأمور الضبط القضائي بضبطهم ليلا أو نهارا.

واعترف المحكوم عليه المتوكل بأنه كان يعمل في شعبة التوجيه بالفرقة الاولى مدرع التابعة للمرتزق علي محسن الاحمر وكلف بالقيام بعمليات اغتيال لعدد من الشخصيات البارزة في العاصمة.

وجاء في قرار اتهام النيابة الجزائية اشتراك المحكوم عليه في عصابة تنظيم القاعدة المسلح للقيام بأعمال قتل وتفجير ونهب للمواطنين ورجال القوات المسلحة والامن والعاملين في الدولة ومؤسساتها والمؤسسات الاجنبية وإقلاق الأمن والسكينة العامة وذلك بأن التقى بقيادات التنظيم في الجوف ومأرب وبايعهم وتلقى تدريبات إجرامية.

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