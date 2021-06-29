اطلاق حكم الاعدام على المتهم باغتيال الدكتور البروفيسور احمد شرف الدين

المشهد اليمني الأول

أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة برئاسة القاضي محمد مفلح وبحضور وكيل النيابة القاضي أحمد القيز وأمين سر المحكمة عادل الجدري المتهم مجدي عبدالكريم عبدالله ابراهيم المتوكل البالغ من العمر 32 سنة باغتيال الدكتور أحمد شرف الدين والعقيد علي الشرفي ضابط في الامن السياسي وخالد الخولاني أيضا ضابط في الامن السياسي وآخرين.

وقضى منطوق الحكم الذي تلاه القاضي محمد مفلح بالاعدام حدا وتعزيرا وقصاصا للمدان وصلبه يومان في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، وتغريمه 30 مليون ريال دية و10 مليون أروش والتصدي لبقية المتهمين الذين ذكرهم في اعترافاته وتكليف مأمور الضبط القضائي بضبطهم ليلا أو نهارا.

واعترف المحكوم عليه المتوكل بأنه كان يعمل في شعبة التوجيه بالفرقة الاولى مدرع التابعة للمرتزق علي محسن الاحمر وكلف بالقيام بعمليات اغتيال لعدد من الشخصيات البارزة في العاصمة.

وجاء في قرار اتهام النيابة الجزائية اشتراك المحكوم عليه في عصابة تنظيم القاعدة المسلح للقيام بأعمال قتل وتفجير ونهب للمواطنين ورجال القوات المسلحة والامن والعاملين في الدولة ومؤسساتها والمؤسسات الاجنبية وإقلاق الأمن والسكينة العامة وذلك بأن التقى بقيادات التنظيم في الجوف ومأرب وبايعهم وتلقى تدريبات إجرامية.