المشهد اليمني الأول

منح فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة وسام الشجاعة لأسرة الشهيد البطل هاني محسن صلاح طومر.

وذلك تقديراً لموقفه في العملية البطولية التي نفذها في مواجهة العدوان ومرتزقته في جبهة الجوف.

العملية البطولية للشهيد أبو فاضل طومر

كانت العملية البطولية التي نفذها المجاهد الشهيد أبو فاضل طومر خلال محاولته فك الحصار عن رفاقه المجاهدين في الدحيظة بجبهة المرازيق وإخراج الجرحى إلى أماكن أمنة، حيث كان الطريق تحاصره نيران العدو من كان جانب ولكن الشهيد أبو فاضل أصر على إخراج الجرحى مهما كان الثمن.

المحاولة الأولى استخدم فيها الشهيد أبو فاضل مدرعة عسكرية مكنته من الوصول إلى المجاهدين المحاصرين وأمدهم بالعتاد وأخذ جرحاهم وأثناء العودة بالجرحى تم إعطاب المدرعة غير أن المجاهد أبو فاضل استطاع أن يوصلها إلى مكان آمن.

واصل الشهيد أبو فاضل عملية اخراج الجرحى، مستقلا في المرة الثانية طقما عسكريا عاديا واستطاع أن يجتاز نيران العدو ليصل إلى الجرحى وأثناء العودة انهالت عليه رصاص العدو ولكن إصرار الشهيد أدى إلى الوصول بالجرحى إلى أماكن آمنة رغم تمكن العدو من إعطاب الطقم العسكري.

وفي المرة الثالثة استقل الشهيد أبو فاضل سيارة أخرى ليواصل عملية انقاذ الجرحى وما إن وصل إلى مقربة منهم حتى أصابت نيران العدو سيارته، ولكن الشهيد أبو فاضل ترجل وواصل السير جريحا لكن نيران العدو انهالت عليه من كل جانب لتصيبه بعضا منها، ليرتقي شهيدا عزيزا بعد أن سطر أعظم الملاحم في التضحية والاستبسال.

من هو الشهيد أبو فاضل الذي وفى!!

الاسم: هاني محسن صالح طومر ( أبو فاضل )

ولد في محافظة صعدة مديرية حيدان (ولد عمرو).

مسؤول كتيبة المدرعات في اللواء 143 مشاة

شارك في عدة جبهات ” جيزان، الساحل الغربي، نجران البقع ، محور الأجاشر، الجوف ” .

العمليات التي شارك فيها: عملية نصر من الله ، عملية البنيان المرصوص، عملية فأمكن منهم.

عملية الشهيد أبو فاضل طومر

وكان شن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية “عملية الشهيد أبو فاضل طومر”، وذلك لتحرير سلسلة جبال الدحيضة بمحافظة الجوف بالكامل.

وانطلقت العملية الهجومية الواسعة من خمسة مسارات انتهت -بفضل الله وتأييده- بتحرير سلسلة جبال الدحيضة وماجاورها بالكامل وفك الحصار عن المجاهدين واستعادة جثمان الشهيد هاني محسن صلاح عروي طومر “أبو فاضل”.