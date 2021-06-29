المشهد اليمني الأول

أكد رئيس مجلس إدارة منظمة “سند” الحقوقية الدكتور سعيد بن ناصر الغامدي، أن السلطة السعودية تستهدف الفلسطينيين في المملكة وتعاملهم بوحشية.

وعدّ الدكتور الغامدي بحسب ما نشرت منظمة “سند” استهداف السلطة السعودية للفلسطينيين؛ نوعا من الرشوة للاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى الأسلوب الوحشي الذي تلجأ إليه السلطة ضد الفلسطينيين، وكذلك سجن بعض كفلائهم من المواطنين في المملكة.

وأكد الغامدي على أن السلطة السعودية من خلال هذه الممارسات، تحاول أن تثبت لداعميها في الولايات المتحدة الأمريكية أنها ضد المقاومة الفلسطينية، وأنها مؤيدة للتطبيع مع الاحتلال، لافتا إلى ما يكنه النظام السعودي من بغض متأصل للإخوان المسلمين واعتبار حماس التي يحاكم بعضا من أعضائها فصيلا تابعا لهم.

وأضاف في تصريحه، أن السلطات السعودية اتخذت منهجية حكومة الإمارات في العداء للإسلاميين، نموذجا لها، حيث انتقلت الآن إلى نقد الدين ذاته من خلال الكاتبان سعود الفوزان وتركي الحمد، المقربين من الديوان الملكي.

يذكر أن السلطة السعودية تحتجز نحو 160 مقيما فلسطينيا في سجونها، بتهمة الانتماء إلى حركة حماس، ويقبع المعتقلون في ظروف إنسانية صعبة، وسط غياب مقومات الحياة، والانتهاكات التي تمارسها السلطة ضد المعتقلين.