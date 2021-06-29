المشهد اليمني الأول

في تقرير نشره “معهد كوينسي لفن الحكم المسؤول”، قال سافاج كيشيشيان أن على بايدن أن يعلم أنه لا يمكن النهوض بالقيم الديمقراطية من خلال غض الطرف عن اضطهاد النشطاء السلميين وصم آذانهم كما هو الحال في تعامله مع السعودية.

وأضاف كيشيشيان في تقريره الذي ترجمه “الواقع السعودي” أنه في أعقاب انتخاب الرئيس جو بايدن، اتخذت الحكومة السعودية العديد من الإجراءات، بما في ذلك إطلاق سراح الناشطة البارزة في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول من السجن وإلغاء عقوبة الإعدام لخمسة أشخاص أدينوا بجرائم يُزعم ارتكابها عندما كانوا قاصرين. هذه الأمور مجتمعة تشير إلى أن الرياض كانت تتحرك لمعالجة مخاوف الإدارة المقبلة بشأن سجل حقوق الإنسان في المملكة.

وبينما رحبت إدارة بايدن بهذه الإجراءات السعودية، أشارت أيضًا من خلال أفعالها إلى أنها ستعطي الأولوية للحفاظ على العلاقات الثنائية على محاسبة السعوديين على “قتل الأبرياء”. يبدو الآن أن الحاكم الفعلي للبلاد محمد بن سلمان، قد خلص إلى أن حديث بايدن الصارم عن إعادة تقويم العلاقات هو مجرد كلام.

وبالفعل، يبدو أن الحكومة السعودية عادت إلى “العمل كالمعتاد” فيما يتعلق بسجلها الفظيع في مجال حقوق الإنسان، وآخرها إعدام مصطفى الدرويش بسبب “جرائم” يُزعم أنه ارتكبها عندما كان قاصرًا.

تم القبض عليه في عام 2015 عن عمر يناهز 17 عامًا بتهم تتعلق بالاحتجاج، بما في ذلك “محاولة الإخلال بالأمن من خلال الشغب” و “زرع الفتنة”. واستخدمت مشاركته في احتجاجات 2011 و 2012 ضده كدليل.

عزا العديد من أولئك الذين احتفلوا بالتطورات الإيجابية المبكرة الفضل في تأثير خطاب حملة بايدن وتصريحات إدارته المبكرة بشأن محمد بن سلمان للأخبار الإيجابية الأولية من الرياض.

في 1 مارس، قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، جين بساكي، إن تصرفات إدارة بايدن، وتحديداً فيما يتعلق برفع السرية عن التقييم الاستخباراتي الذي يتحدث عن تورط محمد بن سلمان في مقتل جمال خاشقجي، كان “أفضل طريقة لمنع حدوث جريمة كهذه مرة أخرى على الإطلاق”. ما لم تذكره بساكي هو كيف أن قرار الإدارة بعدم معاقبة محمد بن سلمان لقتل خاشقجي الوحشي يمكن أن يؤثر على سلوك ولي العهد وأفعاله في كل شيء آخر، من حملته الشرسة على المعارضة الداخلية إلى استمرار جرائم الحرب السعودية على اليمن.

إن إعدام الحكومة السعودية في 15 يونيو / حزيران للدرويش البالغ من العمر 26 عاماً – في انتهاك للحظر القانوني الدولي لحقوق الإنسان بشأن فرض عقوبة الإعدام على الأفراد الذين كانوا قاصرين وقت ارتكاب الجريمة المزعومة – يوحي بقوة بأن تقاعس واشنطن عن القيام بتحميل محمد بن سلمان المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان الماضية لم يثنه عن ارتكاب المزيد. في الواقع، يبدو من العدل التساؤل عما إذا كان ذلك قد شجعه بالفعل.

بينما تأمل بساكي وإدارة بايدن أن يكونا قد منعا محمد بن سلمان من الأمر باغتيال آخر بوقاحة مثلي اغتيال خاشقجي، يبدو أنهم أرسلوا لمحمد بن سلمان إشارة إلى أن لديه مجالًا كبيرًا للمناورة ضمن هذه الخطوط الحمراء التي تم التفاوض عليها مؤخرًا.

هذا احتمال مرعب. تشمل انتهاكات النظام عمليات القتل والإعدام خارج نطاق القضاء بحق المعارضين السياسيين، بمن فيهم المتهمون بارتكاب “جرائم” مزعومة عندما كانوا قاصرين في انتهاك لكل من القانون الدولي والمرسوم الملكي السعودي الأخير. لم يكن عمر المدعى عليه وقت ارتكاب الجريمة المزعومة هو الانتهاك الوحيد في قضية الدرويش ؛ وبحسب منظمة العفو الدولية، فقد تم الحصول على “اعترافه” من خلال التعذيب.

وعلى غرار قضايا عشرات الرجال الشيعة السعوديين الذين أعدمتهم الحكومة في السنوات الأخيرة، تعرض الدرويش أيضًا للاحتجاز المطول قبل المحاكمة والحبس الانفرادي، وحُرم من الاتصال بمحام حتى بدء محاكمته، ثم حُكم عليه بالسجن، ثم الموت في محاكمة اعتبرتها منظمة العفو وجماعات حقوق الإنسان الأخرى غير عادلة.

تشمل العودة إلى “العمل كالمعتاد” في واشنطن أيضًا استمرار المساعدة الأمريكية لقوات الأمن السعودية، مثل أربعة أعضاء من فريق الإعتيال السعودي الذي قتل خاشقجي والذين تدربوا في برنامج مدعوم من وزارة الخارجية في الولايات المتحدة في عام 2017، مثل ذكرت صحيفة نيويورك تايمز هذا الأسبوع.

قبل أيام من وفاة الدرويش، حذرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، وكذلك منظمة العفو الدولية، من إعدامه الوشيك. وأعلنت المنظمة أن الدرويش استنفد استئنافه القانوني بنهاية مايو / أيار، وأن قضيته ستُحال إلى رئاسة أمن الدولة والمحكمة الملكية قبل تنفيذ حكم الإعدام. بعبارة أخرى، لم يكن الإعدام ليتم دون علم محمد بن سلمان وموافقته.

والدرويش ليس النزيل المحكوم عليه بالإعدام الوحيد الذي يُزعم أنه ارتكب “جريمة” عندما كان قاصرًا. وهناك آخرون، بمن فيهم عبد الله الحويطي، الذي اعتقل عندما كان عمره 14 عامًا فقط.

ويواجه المزيد من المتظاهرين والنشطاء من جميع الأعمار عقوبة الإعدام بسبب الاحتجاج السلمي، بما في ذلك العديد من قاطني المنطقة الشرقية ذات الأغلبية الشيعية في المملكة الذين تظاهروا ضد الحكومة. خلال “الربيع العربي” قبل عشر سنوات، والإصلاحيون ورجال الدين السنة، مثل سلمان العودة، الذي يواجه عقوبة الإعدام، من بين أعمال سلمية أخرى، تغريدة لمناشدة للمصالحة بين قطر والمملكة العربية السعودية، على الرغم من أن الرياض قامت منذ ذلك الحين بتطبيع العلاقات مع الدوحة.

هذه الانتهاكات تتعلق فقط بعقوبة الإعدام، ولا ينبغي أن ننسى استمرار حظر السفر والمضايقات التي تعرضت لها لجين الهذلول وعائلتها، أو أن العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والإصلاحيين الحقيقيين والناشطين المؤيدين للديمقراطية ما زالوا يقبعون في السجون السعودية، ويقضون أحكامًا طويلة لمجرد الدعوة إلى الحقوق الأساسية أو الملكية الدستورية. لذا، إذا كان الرئيس جو بايدن يتطلع إلى احترام تفويض قمة كوبنهاغن للديمقراطية، التي حضرها مؤخرًا، للبحث عن “أفكار جديدة لوقف موجة التقدم الاستبدادي وإعادة الديمقراطية إلى الصدارة”، فعليه أن يفكر في كيفية تعامل إدارته مع السياسات التي تُمكن الاستبداد في المملكة العربية السعودية.

لا يمكن النهوض بالقيم الديمقراطية من خلال غض الطرف وصم الآذان عن اضطهاد النشطاء السلميين، وبالتالي إعطاء الإشارة إلى الديكتاتوريين بأنه يمكنهم فعل ما يريدون وعلاقتهم مع واشنطن لا تتعدى كونها تبادل مصالح.