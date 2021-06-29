المشهد اليمني الأول

أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن استهداف معسكرات المرتزقة في مأرب بصواريخ باليستية.

وأشار العميد سريع عن استهداف معسكر صحن الجن ومعسكر المنطقة العسكرية الثالثة ظهر اليوم الثلاثاء بصاروخين بالستيين نوع بدر1 وكانت الإصابة دقيقة.

وأكد سريع ان عملية الاستهداف أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان بينهم قادة.

فيما أكد العميد سريع أن ما يروج له إعلام العدوان من استهداف لمواقع مدنية إنما هو زيف ولا أساس له من الصحة، فضرباتنا الصاروخية والمسيرة تستهدف مواقع عسكرية واضحة ومعروفة.

وأضاف أن القوات المسلحة اليمنية تتخذ جميع الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وجميع عملياتنا تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.