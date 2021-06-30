المشهد اليمني الأول

تداول ناشطون اعلاميون فيديو، لوكيل محافظة ريمة المرتزق محمد معسل، اتهم فيه أنصار الله بسرقة منزله الكائن في مصر.

وأوضح الفيديو حسب كلام المرتزق، أن من بين الأشياء المسروقة 50 الف دولار و210 الف سعودي وكل ذهبه الموجود في منزله.

واستند في اتهامه أنصار الله، إلى شعار الصرخة الذي وجد مكتوبا على الجدران وفي أبواب البيت، والذي قام ببعثرة الملابس وكل أشياء البيت.

وبعد التحقيق والتدقيق من الأمن المصري، كشف أن البصمات تعود لإبنه، ليتضح فيما بعد ان ابنه الذي سرق الأموال، وهو الذي قام ببعثرة الملابس والكتب وكتابة الصرخة في جدران المنزل وعلى الأبواب.

اتهام زائف اخر

وتتوالى هذه الإتهامات الباطلة والزائفة لأنصار الله من قيادات المرتزقة واعلامهم، حيث كان اخرها اتهام صنعاء بقصف منازل سكنية تسببت في وفاة أحد الأطفال.

والذي اتضح فيما بعد، أن الطفل كان في معسكر المنطقة الثالثة، التابع للمرتزقة في مأرب، الذي تم استهدافه اليوم بصاروخ باليستي من القوات المسلحة اليمنية، والذي أعلن عنها العميد يحيى سريع.

ونتج عن عملية الإستهداف مصرع وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان بينهم قيادات، حسب تصريح العميد يحيى سريع.

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