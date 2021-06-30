المشهد اليمني الأول

تداول ناشطون اعلاميون فيديو، لوكيل محافظة ريمة المرتزق محمد معسل، اتهم فيه أنصار الله بسرقة منزله الكائن في مصر.

وأوضح الفيديو حسب كلام المرتزق، أن من بين الأشياء المسروقة 50 الف دولار و210 الف سعودي وكل ذهبه الموجود في منزله.

واستند في اتهامه أنصار الله، إلى شعار الصرخة الذي وجد مكتوبا على الجدران وفي أبواب البيت، والذي قام ببعثرة الملابس وكل أشياء البيت.

وبعد التحقيق والتدقيق من الأمن المصري، كشف أن البصمات تعود لإبنه، ليتضح فيما بعد ان ابنه الذي سرق الأموال، وهو الذي قام ببعثرة الملابس والكتب وكتابة الصرخة في جدران المنزل وعلى الأبواب.

محمد حيدر معسل وكيل محافظة ريمه يقول #الحوثي سرقوا بيته في مصر.

انا افدي بطن الي سرق بيتك ، منين لك المبالغ المسروقه !

50 الف دورار و 210 الف سعودي !

منين ياسرق وايش هي مهرتكم وماذا قدمتم للوطن حتى تحصلوا هذه الاموال ؟

اسمعوا كم انسرق عليه من البيت !

منين لك هذا يا وكيل محافظه . pic.twitter.com/ASE1wFC5a5 — عبدالفتاح صالح gmagem (@risty100) June 29, 2021

اتهام زائف اخر

وتتوالى هذه الإتهامات الباطلة والزائفة لأنصار الله من قيادات المرتزقة واعلامهم، حيث كان اخرها اتهام صنعاء بقصف منازل سكنية تسببت في وفاة أحد الأطفال.

والذي اتضح فيما بعد، أن الطفل كان في معسكر المنطقة الثالثة، التابع للمرتزقة في مأرب، الذي تم استهدافه اليوم بصاروخ باليستي من القوات المسلحة اليمنية، والذي أعلن عنها العميد يحيى سريع.

ونتج عن عملية الإستهداف مصرع وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان بينهم قيادات، حسب تصريح العميد يحيى سريع.