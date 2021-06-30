المشهد اليمني الأول

اجتاحت مديرية جبل حبشي غربي محافظة تعز، سيول جارفة “غير مسبوقة” حد توصيف السلطة المحلية هناك، وتسببت بأضرار مادية كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة، إلى جانب اصابة عشرات المواطنين.

وبحسب بيان للسلطة المحلية بمديرية جبل حبشي، فإن سيول جارفة تدفقت من الجبال المحيطة استمرت لمدة أربع ساعات بصورة لم تشهدها المديرية من قبل، وأضاف ان السيول اجتاحت عزل كلًا من “بني عيسى وبلاد الوافي والشراجة” مساء أمس الأثنين.

وقال البيان إن سيول جارفة تسببت بقطع شبه كامل للطرقات الرئيسية المرتبطة مع مركز المحافظة، وقطع كلي للطرق الفرعية المرتبطة في نطاق القرى والعزل، بالإضافة إلى أنها جرفت مضخات المياه والعديد من الآبار وخزانات وشبكات الإسالة لمياه الشرب، تاركة مأساة لم تعرفها المديرية مُنذُ زمن.

وذكر البيان ان الإحصائية الأولية للسيول تشير إلى تضرر اكثر من 10منازل وتعطل مصادر ومشاريع مياه لعدد 15 مصدر ومشروع، بالإضافة إلى إنقطاع عدد 5طرق فرعية بالعزل وإنجراف أكثر من 423مساحة زراعية، وقضت على عشرات المواشي، كما غمرت سيول الأمطار عدد من المرافق الصحية والتعليمية وأماكن إيواء النازحين.

وأضاف البيان أن السيول الجارفة تسببت بإصابة العشرات من المواطنين، وجرفت العشرات من الأراضي الزراعية والتي كانت على وشك قطف المحاصيل منها وهي تعول أكثر من (4000) أسرة، مؤكدا ان تلك الاسر أصبحت اليوم لا تمتلك شيء كونها كانت تعتمد بشكل رئيس على تلك المحاصيل.