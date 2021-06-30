المشهد اليمني الأول

تستمر فوضى اغتيالات عدن، فقد تم اغتيال القيادي والناشط في حزب الاصلاح “بلال منصور”، اليوم الأربعاء، برصاص مجهولين أمام منزله بعدن.

وودع بلال أطفاله الثلاثة صباح اليوم متوجهاً إلى عمله لكن رصاصة الموت كانت تترصده خلف باب منزله لينظم إلى قائمة طويلة من الضحايا المقيدين (ضد مجهول) بسبب انعدام الامن في المدينة.

وقال مصدر محلي ان مجهولين اغتالوا اليوم القيادي في الإصلاح “بلال منصور” أمام منزله في منطقة المنصورة.

واشار المصدر ان مسعفين حاولوا انقاذه بنقله الى مستشفى الصداقة غير انه لفظ انفاسه الأخيرة, وسط مخاوف من عودة الاغـتيال في عدن والتي شهدت عشرات العمليات التي طالت رجال دين وناشطين حقوقيين وسياسيين.