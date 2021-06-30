المشهد اليمني الأول

أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، عن بث مشاهد عملية عسكرية نوعية، استهدفت معسكرات المرتزقة في الوديعة.

وأشار العميد سريع، الى أن بث مشاهد العملية سيكون الساعة الثالثة من عصر الغد، والتي سيتم خلالها بث مشاهد مراحل (الرصد والإطلاق والوصول) ولأول مرة.

ونفذت العملية العسكرية بمنطقة الوديعة بعشر طائرات مسيرة نوع قاصف 2K، والتي استهدفت مركز القيادة ومواقع التدريب وقطاعات الحشد ومواقع أخرى داخل المعسكر وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله.

أسفرت العملية جينها، عن مصرع وإصابة أكثر من 60 من مرتزقة العدوان بينهم قادة، بالإضافة إلى مصرع عدد من الضباط السعوديين.