المشهد اليمني الأول

سلّمت إذاعة سام fm اليوم الدعم المالي المقدم من جمهورها البالغ 100 مليون و450 ألف ريال، قيمة جنبية عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، الذي كان تبرع بها لدعم المقاومة الفلسطينية.

حيث سلّم مدير الإذاعة حمود شرف الدين في المؤتمر، المبلغ المالي لرئيس الملف الفلسطيني لأنصار الله رئيس اللجنة المركزية لجمع تبرعات حملة ” القدس أقرب” حسن الحمران، في حين تسلّمت إذاعة سام الجنبية من اللجنة.

وأعلن مدير إذاعة سام fm في مؤتمر صحفي اليوم عن تقديم جنبية عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي التي تحمل اسم “جنبية ثورة 21 سبتمبر”، هدية للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله باسم أحرار اليمن تقديراً لمواقفه المشرفة مع الشعب اليمني.

وأشار إلى أن الدعم المالي، المقدم قيمة جنبية عضو السياسي الأعلى الحوثي، مساهمات جمهور الإذاعة ومن شاركهم من جماهير الإذاعات الوطنية في إطار المرحلة الـ15 من حملة الإنفاق الشعبية “حي على خير اليمن” تلبية لدعوة قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي.

وفي المؤتمر أعرب رئيس مجلس إدارة إذاعة سام fm إسماعيل المتوكل عن ارتياحه لتمكن الإذاعة من الوفاء بالوعد بدعم الشعب الفلسطيني تلبية لدعوة قائد الثورة ومناصرته في مواجهة قوات الاحتلال الصهيوني. وأكد استمرار الشعب اليمني في نصرة ودعم الأشقاء في فلسطين حتى تحرير القدس من دنس الصهاينة الغاصبين.

فيما اعتبر ممثلا حركة الجهاد الإسلامي أحمد بركة والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عضو اللجنة المركزية لجمع تبرعات حملة “القدس أقرب” خالد خليفة, التبرعات دليلاً على وفاء الشعب اليمني الذي يمثل المدد والسند للقضية الفلسطينية.

وثمنا جهود إذاعة سام fm في الحملة التي أطلقها قائد الثورة لدعم المقاومة الفلسطينية وتفاعل الشعب اليمني معها رغم ما يعانيه من ظروف جراء العدوان والحصار لأكثر من ست سنوات. وأكد بركة وخليفة أن الشعب اليمني في طليعة الشعوب العربية المناصرة للقضية الفلسطينية التي يعتبرها قضية العرب والمسلمين الأولى والمركزية.