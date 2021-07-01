المشهد اليمني الأول

نظمت دائرة الرعاية الاجتماعية بوزارة الدفاع، الأربعاء، حفلاً ختامياً لدورة الدعم النفسي والمعنوي دفعة “الشهيد أبو فاضل طومر” بتأهيل وتَخرج 47 من أسرى الجيش واللجان الشعبية التابعين للمنطقة العسكرية السادسة وقوات الاحتياط والمهام النوعية وقوات حرس الحدود المحررين من سجون الغزاة والمرتزقة.

وفي الحفل أشاد رئيس هيئة القوى البشرية اللواء الركن عبدالله البزاغي، بتضحيات الأسرى وصمودهم خلال فترة الاحتجاز في سجون العدوان. وأشار إلى أن تكريم الأسرى يأتي في إطار اهتمام القيادة بأسر الشهداء والأسرى والجرحى .. لافتاً إلى أهمية رفع الوعي بمخططات العدوان ومواصلة الصمود والتحشيد للجبهات.

فيما أكد رئيس شعبة الخدمات والمشاريع العقيد إبراهيم الوجيه أن الاهتمام بالأسرى والجرحى من أولويات وزارة الدفاع من خلال تأهيلهم وتدريبهم وتقديم سبل الرعاية لهم. وحث على رعاية الأسرى والجرحى من منتسبي الجيش واللجان الشعبية عرفاناً بتضحياتهم في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.

وفي كلمة الخريجين، أوضحت أن الأسرى المحررين أصبحوا اليوم أكثر وعياً وصموداً وعزيمة على مواجهة العدوان.

تخلل الحفل عرض حول حملة الوفاء لأسر الأسرى والمفقودين لمؤسسة أحرار اليمن لرعاية وتنمية أسر الأسرى والمفقودين والأسرى المحررين وقصيدتين وفقرة فنية، وتكريم المشاركين في الدورة بالشهادات التقديرية.