في فعل شنيع.. ۛمڕتزڦۃ الـ؏ـدوان يستقبلون الأطفال في معسكراتهم

المشهد اليمني الأول

يقدم مرتزقة العدوان هذه الأيام على استقبال الأطفال في المعسكرات، في غياب وتجاهل تام للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.

ويستقبل ضباط وجنود قوات حكومة المرتزقة الاطفال والزيارات الاسريه, ويتفاخرون بذلك في مواقع التواصل الإجتماعي، وكأن الامر عادي لا اشكالية فيه!!

الاميرة ريماس محمد في زيارة تفقديه لوالدها ورفاقه في مواقع الشرف والبطولة 😊😍 سامح الله الحبيب @alhamati0 على هذه المفاجئة التي هزتني كثيراً. pic.twitter.com/Qg5FnWplGv — محمد محمود حاتم | 🇾🇪 YEMEN | (@moh_hateem1) June 28, 2021

وكان قد تسبب مرتزقة العدوان، قبل يومين، بمقتل طفل اثر استهداف معسكرات المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب.

حيث أفادت مصادر، أن الطفل كان في زيارة مع أحد أقاربه في معسكر المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب.

الغريب في الأمر أن الطفل لايتجاوز العاشرة، في حين كان الطفل يرتدي اللباس العسكري ويحمل بندقية مع جعبه!!

ولم نرى أي ادانة من المنظمات الإنسانية التي تتغنى بحقوق الأطفال، من بينها الأمم المتحدة.