المشهد اليمني الأول

كرّم مدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع اليوم الخميس، بصنعاء أسرة الشهيد البطل هاني محسن صلاح عروي طومر.

وفي التكريم بحضور رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة العميد علي العاقل وقائد محور صعدة العميد الركن صالح معيوف وعدد من قادة وضباط المنطقة العسكرية السادسة، أشاد العميد سريع بما سطره الشهيد هاني طومر من مشهد أسطوري وما قدّمه من أنموذج في الشجاعة والاستبسال والتضحية والفداء لإنقاذ زملائه المحاصرين وإمدادهم وإخلاء الجرحى، حتى ارتقى شهيداً منتصراً بدمه وروحه لوطنه وشعبه.

وقال يحيى سريع “إن الإيثار والفداء والتضحية التي جسدها الشهيد طومر، نتاج وعي وتربية إيمانية”، مضيفاً ” على أسرة الشهيد الاعتزاز والفخر بأن قدّمت هذا الأنموذج الراقي للشهيد المؤمن والشجاع والغيور على وطنه وشعبه”.

واعتبر مدير دائرة التوجيه المعنوي، تكريم أسرة الشهيد طومر بدرع القوات المسلحة وهدايا رمزية من قيادة المنطقة العسكرية السادسة، تعبيراً عن العرفان والاعتزاز بما سطره الشهيد هاني طومر من شجاعة متفردة ستدّرس في الأكاديميات العسكرية على مستوى العالم.

بدوره عبر والد الشهيد طومر عن الاعتزاز بما سطره شهيد الوطن الشجاع والمغوار الذي قدّم روحه فداء للوطن وإنقاذ زملائه الجرحى والمحاصرين.

وقال “نؤكد لقيادتنا الثورية والسياسية العليا على مواصلة المشوار في التضحية من أجل الوطن والدفاع عنه وبذل الغالي والنفيس حتى تحقيق النصر”.