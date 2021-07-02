لأسباب مالية.. قمر النايل سات يوقف بث قناة سهيل الفضائية التابعة لحزب الإصلاح التكفيري

المشهد اليمني الأول

كشف الصحفي والمراسل في قناة الجزيرة الإخبارية سمير النمري عن سبب إيقاف بث قناة سهيل الفضائية التابعة لحزب الإصلاح التكفيري من قمر النايل سات.

وأوضح النمري في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي بأن قمر النايل سات “اوقف بث قناة سهيل الفضائية الناطقة باسم حزب الإصلاح الإخواني والذي تبث من العاصمة السعودية الرياض بسبب مشاكل مالية.

وقال عن مصدر في القناة إن الشركة المؤجرة لاستديوهات القناة بالرياض قامت بإغلاق الاستديوهات ومنعت الموظفين من الدخول إليه بسبب تراكم المستحقات المالية لدى القناة لنحو عام كامل.

ويعتبر ثاني توقف لبث قناة سـهيل الإخوانية في مدة لا تتجاوز خمسة أشهر من قبل القمر الصناعي نايل سات بسبب مشاكل مالية حيث توقفت مسبقا في تاريخ 3/فبراير/2021م من هذا العام لنفس السبب.