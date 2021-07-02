المشهد اليمني الأول

قال مصادر خاصة لقناة المسيرة أن عددا من السفن التجارية الإماراتية تقوم بعمليات الدعم اللوجستي من قاعدة الفجيرة البحرية إلى مناطق في اليمن.

وأكدت المصادر الخاصة للمسيرة أن السفن التجارية الإماراتية تنقل مركبات ومعدات عسكرية إلى ميناء المكلا وجزيرتي ميون وسقطرى.

ويأتي النشاط الإماراتي عبر السفن التجارية في سياق الدعم الذي توفره لمرتزقتها في اليمن.

وأضافت أن الإمارات تواصل أنشطتها البحرية المشبوهة، متعمدةً إخفاء بيانات تحديد هويات السفن أثناء الإبحار نحو اليمن وليبيا.

يشار إلى أن الإمارات قامت مؤخرا بإنشاء قاعدة عسكرية لها في جزيرة ميون إضافة إلى احتلالها لجزيرة سوقطرة في سياق العدوان والحصار على اليمن وانتهاكاتها المستمرة للسيادة اليمنية.