المشهد اليمني الأول

إلحاقا بقضية اللاجئ السوري الذي تعرض هو وزوجته للاهانة امام اطفاله فجر اليوم بالشارع العام في حي حدة صنعاء من قبل 3بلاطجة مُرسلين من صاحب فندق “ماجيك” الذي يهدد بجنسيته الأمريكية لتنفيذ مايريد.

توجه اللاجئ السوري صباح اليوم إلى قسم شرطة “سهيل” لتقديم بلاغ اعتداء جنائي بالحادثة وكانت المفاجئة.

وفي الشارع العام وامام قسم الشرطة وامام عامة المواطنين، مدير قسم شرطة سهيل يقوم بتوجيه ألفاظ قذرة ويشتم السوري، وقوله: “أنا ???? عارك شلوه السجن” وينذر السوري بإخلاء الشقة المملوكة لصاحب فندق ماجيك حتى يوم السبت القادم، والمستأجرة من قبل اللاجئ السوري.

نأبي ونترفع عن كتابة لفظ الشتم من مدير شرطة للاجئ سوري مُستضعف ومظلوم، وبدلا من محاسبة البلاطجة تم سجن المظلوم، وأحد المجاهدين المؤمنين -سلام الله عليه- يعلم بالواقعة ويذهب الى قسم الشرطة ويخرج السوري من السجن قبل ساعة من الآن.

مرة ثانية، نناشد المعنيين بالأمر بانصاف المظلوم وإزهاق الباطل.

وكان قد أرسل مالك فندق “ماجيك” 3 بلاطجة للاعتداء على اللاجئ السوري فجر اليوم السبت أمام أطفاله وزوجته، بحجة الاخلاء الفوري والقهري للشقة المستأجرة من قبل اللاجئ السوري، الذي ذهب صباحا لتقديم بلاغ إعتداء فكان التعامل الصادم من مدير شرطة سهيل.

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أبو جميل أنعم العبسي

3 يوليو2021م