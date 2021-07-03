المشهد اليمني الأول

خير الخطائين التوابين ورغم المعاناة من مرض السكر وصل الأخ/ مدير قسم شرطة “سهيل” إلى مقر عمل اللاجئ السوري أبو خليل وأقر بالخطأ غير المقصود نتيجة مرض السكر وضغوطات العمل بتوالي القضايا المنظورة لديه واعتذر عما بدر منه وأبدى كامل الإستعداد لإرضاء الأخ/ أبو خليل السوري وتهجيره.

والرد كان بحجم تواضع ودماثة مدير القسم حيث عفى أبو خليل عما بدر من مدير قسم الشرطة.

وفيما يتعلق بإعتداء البلاطجة فالقانون سيأخذ مجراه بالتزام مدير قسم شرطة “سهيل” بإلقاء القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحويلهم للنيابة لينالوا الجزاء العادل طبقاً لشرع الله والقانون.

وأما العين المؤجرة، حقيقة، لم يعد اللاجئ السوري أبو خليل متحمس للبقاء فيها وخلال 10 أيام سيخليها طالباً ممن لديهم معرفة بوجود سكن للإيجار في حي حدة وما جاورها التواصل على الواتس آب رقم 774747393 شاكرين التعاون سلفاً.

وموقع المشهد اليمني الأول يتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان لكل من تفاعل مع الموضوع لإحقاق الحق وإزهاق الباطل، واللهم بارك في شامنا ويمننا، ومن نجد نبت قرن الشيطان الوهابي السعودي العدو الخالد للأمة الإسلامية والوطن العربي وشامنا ويمننا.

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المشهد اليمني الأول