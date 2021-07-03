المشهد اليمني الأول

قل التلفزيون الرسمي الإيراني، عن قناة “الميادين“، خبرا، مساء السبت، تحدث عن استهداف سفينة تجارية إسرائيلية “كانت في طريقها من ميناء جدة السعودي صوب الإمارات”.

وأورد أن “السفينة الإسرائيلية المقصودة هي (CSAV TYNDALL)، التي تعود ملكيتها لشركة (Zodiac Mari) وصاحبها إيال عوفر”.

وقالت إن “نيرانا تشتعل في سفينة شحن إسرائيلية في شمالي المحيط الهندي”، مؤكدة أن “السفينة التجارية الإسرائيلية تعرضت لإصابة بسلاح غير معروف”.

وأكدت أن “السفينة الإسرائيلية كانت راسية في ميناء جدة، قبل انتقالها في اتجاه سواحل الإمارات”، مؤكدة أن “لا أحد أعلن مسؤوليته عن هذا الاستهداف حتى الآن”. ولم يصدر تعليق من الاحتلال أو السعودية والإمارات على الاستهداف.

ولاحقا، ذكرت قناة 12 الإخبارية الإسرائيلية، أن المسؤولين العسكريين الإسرائيليين يحاولون التأكد مما إذا كانت القوات الإيرانية هاجمت السفينة. وقالت نقلا عن مصادر لم تسمها داخل جيش الاحتلال، إن طاقم السفينة لم يصب بأذى، ولم تلحق أي أضرار بالغة بالسفينة.