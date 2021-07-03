المشهد اليمني الأول

تداولت وسائل إعلام محلية وخارجية، مشاهد فيديو لغناء ورقص وتصفيق داخل مساجد الله، بالمناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة المرتزقة.

واستنكر عدد من رواد تويتر من مقطع فيديو، عدم المحافظة على قدسية المسجد وإنشاد الغناء والموسيقى والرقص والتصفيق بداخله.

ذا في مناطق سيطرة الشرعية والتحالف

رقص داخل جامع

حسبنا الله ونعم الوكيل #نواف_حمد_ناصر pic.twitter.com/HFcMsgo1zT — نواف حمد ناصر #مأرب (@0___5____0) July 3, 2021

وجاء ذلك، بعد دعوة وزير إعلام مرتزقة العدوان، معمر الإرياني، الفنانين والمثقفين والشعراء والكتاب والناشطين للمشاركة في يوم الأغنية اليمنية حسب زعمة.

حيث جاء في التغريدة:- ندعو الفنانين والمثقفين والشعراء والكتاب والناشطين وكافة أطياف الشعب للمشاركة باحتفالات يوم الاغنية اليمنية كل بطريقته واسلوبه وبالشكل الذي يخدم الثقافة ويحافظ على التراث اليمني.