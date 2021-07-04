المشهد اليمني الأول

نظّم أحفادُ بلال، أمس السبت، وقفة احتجاجية تنديداً باستمرار جرائم تحالف قوى العدوان الأمريكي السعوديّ، ومواصلة احتجازه لسفن المشتقات النفطية ومنعها من الوصول إلى الميناء.

وخلال الوقفة التي حضرها أمين عام المجلس المحلي بالمديرية أحمد مهدي بدور، استنكر المشاركون صمت المجتمع الدولي عن الجرائم والانتهاكات التي تمارسها قوى العدوان بحق الشعب اليمني، وفي مقدمتها احتجاز السفن النفطية ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة على الرغم من تفتيش الأمم المتحدة لها ومنحها تصاريح بالدخول.

وثمن أحفاد بلال في وقفتهم توجيهات قائد الثورة وحرصه على الاهتمام بأحفاد بلال، مؤكّـدين الاستمرار في مواجهة العدوان، ومواصلة الصمود والثبات ودعم ورفد الجبهات بقوافل المال والرجال حتى تحقيق النصر وتحرير كافة الأراضي اليمنية.

من جانبه، أشاد أمين عام المجلس المحلي بالمديرية بدور أحفاد بلال من أبناء مديرية السخنة في مواجهة العدوان، مثمناً التضحيات التي يقدمونها في سبيل الدفاع عن البلد وحريته وكرامة وعزة أبناءه. وأكّد مهدي أن أحفاد بلال جزء لا يتجزأ من المجتمع، وأن دورهم في التصدي للعدوان وإفشال مخطّطاته ومؤامراته لا يقل عن دور بقية شرائحه وفئاته.

بدوره، أشار ممثل أحفاد في الحكومة بلال في الحكومة حمادة الجرادي إلى أهميّة الاستمرار في مواجهة العدوان ومواصلة الصمود والثبات ودعم ورفد الجبهات بالمال والرجال، في استعادة البلد لحريته واستقلاله وكامل سيادته، فضلاً تحرير كافة أراضيه وإجبار الغزاة والمحتلّين على الرحيل ومغادرتها مكرهين.

وبارك أحفاد بلال في بيان صادر عن الوقفة، الانتصارات التي يحقّقها أبطال الجيش واللجان الشعبيّة في مختلف الجبهات، مؤكّـدين استعدادهم وجهوزيتهم لدعم ورفد الجبهات بالمزيد من المقاتلين.

وأدان البيان تواطؤ الأمم المتحدة مع تحالف العدوان الأمريكي السعوديّ، وتغاضيها عن الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها ويمارسها بحق الشعب اليمني على مدى السبعة أعوام الماضية، مطالباً الأحرار في العالم والمنظمات الحقوقية والإنسانية الوقوف إلى جانب الشعب اليمني ومناصرته بالكلمة والموقف، والانتصار لقضية العادلة.