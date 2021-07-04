المشهد اليمني الأول

قصفت طائرات كيان العدو الإسرائيلي المحتل، مساء يوم أمس السبت، موقعين للمقاومة الفلسطينية وأرضا زراعيا في مدينة غزة.

وأفادت مصادر بأن طائرات كيان العدو الإسرائيلي استهدفت بأربع غارات موقعا للمقاومة في محررة نتساريم جنوبي غربي مدينة غزة، دون الإبلاغ عن الإصابات.

كما، استهدفت ثلاث غارات إسرائيلية موقع للمقاومة في منطقة السودانية شمالي غربي مدينة غزة. واستهدفت طائرات الاحتلال أرضا زراعية في منطقة السودانية شمالي غربي مدينة غزة.

وفي السياق، أكدت وزارة الصحة عدم وصول أي إصابات في القصف الإسرائيلي الأخير.

من جهته، قال جيش كيان العدو الإسرائيلي المحتل في بيان له إنه هاجم موقعا لإنتاج الأسلحة تابع للمقاومة ومنصة إطلاق صواريخ وذلك ردًا على إطلاق بالونات حارقة، مهددًا بمواصلة هجماته.

محاولة فاشلة

واعتبرت حركة حماس، القصف الإسرائيلي على غزة بأنه محاولة فاشلة لوقف سعي الشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه، ومحاولة بائسة لترميم صورته التي مزقها سيف القدس.

وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي مقتضب، ‏سيواصل شعبنا ومقاومته نضالهم المشروع لانتزاع حقهم بالعيش بحرية وكرامة برغم آلة البطش الصهيونية. وأضاف “‏سيفشل الاحتلال- كما في كل مرة – في تغيير المعادلات أو فرض الوقائع”.