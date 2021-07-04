المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر مطلعة، إن “وسائل اعلام ايرانية تحدثت في 23 حزيران/يونيو، عن هجوم بمسيّرة استهدفت مبنىً في مدينة كرج، يقع قرب المنظَّمة المنتِجة لبركت، أول لقاح ايراني لكورونا”.

وكشف مراسل الشؤون العسكرية في القناة 13 أن “رئيس هيئة الأركان العامة التابعة لكيان العدو الإسرائيلي أفيف كوخافي كان ألمح قبل يومين إلى عملية سرية إسرائيلية ضد الإيرانيين، والآن وصلت تقارير أجنبية عن عملية إيرانية ضد سفينة شحن التابعة لكيان العدو الإسرائيلي”.

على ذات السياق، أفادت مصادر مطلعة، يوم أمس السبت، بأن “نيراناً اشتعلت في سفينة شحن تابعة لكيان العدو الإسرائيلي في شمالي المحيط الهندي”، مؤكدة أن “السفينة التجارية تعرّضت لإصابة بسلاح غير معروف”.

وكشفت المصادر أن “السفينة الإسرائيلية كانت راسية في ميناء جدة، قبل انتقالها في اتجاه سواحل الإمارات”، مؤكدة أن” لا أحد أعلن مسؤوليته عن هذا الاستهداف حتى الآن”.

ورأت المصادر، أنّ حادث استهداف السفينة، يأتي كرد إيراني عن اعتداء إسرائيلي بهجوم بمُسَيّرة، استهدف مبنىً في مدينة كرج غربي طهران”.