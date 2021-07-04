صنعاء.. نجاح عملية إستئصال ورم وزنه 10 كليو جرامات من مبيض إمرأة في العقد السابع

المشهد اليمني الأول

نجح فريق طبي بقيادة البرفسورة علية شعيب في استئصال أكبر ورم مبيضي يزن 10 كغم ويبلغ طوله 50×40 ×35 سم من المبيض الأيمن لامرأة تبلغ من العمر 70 عاماً في عملية استغرقت ساعتين ونصف الساعة.

وفي جراحة نادرة نجح فريق طبي في قسم أمراض النساء والولادة بمستشفى الامل التخصصي بالعاصمة اليمنية صنعاء في إجراء عملية نادرة لمواطنة في العقد السابع من عمرها تتمثل في استئصال ورم من المبيض الايمن والذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى اليمن ودول العالم .

وأوضحت استشارية أمراض النساء والولادة والعقم رئيس قسم النساء والولادة في كليه الطب جامعة صنعاء وقائدة الفريق الطبي البروفسورة علية عبدالله شعيب أن المريضة كانت تعاني من الم في البطن والاحساس بثقل في بطنها وصعوبة في المشي وفقدان الوزن والشهيه وتم إجراء موجات صوتيه واشعه مقطعيه للمريضه وتبين من خلال التقرير أن المريضه لديها ورم كبير في المبيض الأيسر.

وأشارت إلى أنه وبعد تجهيز المريضة لعملية الاستئصال واثناء فتح منطقة العملية تبين وجود الورم في المبيض الأيمن وليس الايسر كما كان مبين في التقرير لأن الورم كان واصل إلى تحت الحجاب الحاجز فكان من الصعوبه بمكان تحديد من اي مبيض طالع قبل أن يتمكن الأطباء من إجراء العملية بنجاح واستئصال كامل الورم بفضل الله ثم بتضافر جهود الفريق الطبي.

وأشادت دكتورة علية بفريقها الطبي لعملهم “الرائع” وقالت أرى أن الطريقة التي أُجريت بها العملية إنجاز رائع فلم يكن هناك مجال للخطأ لاسيما وأن العملية تمت وسط إجراءات طبية عالية الخطورة وفي ظل ظروف وتحديات بالغة التعقيد بذل فيها الفريق جهوداً تستحق بالشكر وجديرة بالثناء.

وبيّنت الدكتورة علية شعيب أن العملية تعتبر نادرة وتعتبر حالات فردية مسجلة على مستوى العالم في حين تم ارسال الورم مع الأجزاء التى تم استئصالها إلى مختبر متخصص لعمل فحص انسجه لمعرفه نوع الورم. وشارك في الفريق الطبي مساعد الجراح د / إيمان عبدالله الحوثي واستشاري التخدير الدكتور محمد شريف ومساعد فني التخدير الدكتور عبدالله الابهر والممرضه ريم الريمي.

ولفتت البروفسورة علية شعيب إلى أن المريضة خرجت من غرفة العمليات إلى الجناح الطبي العادي بعد أن أجريت لها اكثر من عملية إستئصال في وقت واحد شملت إستئصال الورم من المبيض الأيمن واستئصال الرحم والمبيض الأيسر وقناتي فالوب إضافة إلى استئصال ثرب البطن والزائده الدودية ومضى عليها قرابة اليومين منذ خروجها من داخل المستشفى وهي في صحة جيدة .

الجدير ذكره هنا أن هذه العملية ليست الاولى من نوعها التي تجريها البروفسورة علية شعيب بنجاح فقد سبق لها وان إجرت العديد من المعليات المشابهه بل اكثر خطورة والتي كان اخرها استئصال ورم يزن 20 كيلو من رحم فتاة في العقد الثالث من عمرها بعملية جراحية تكللت بالنجاح.

وتعد البروفسورة علية شعيب واحدة من اكفاء الكوادر الطبية والاكاديمية والإدارية في الساحة اليمنية، حيث تقلدت عدة مناصب خلال مسيرتها الحافلة بالانجازات ابرزها نائب مدير عام مستشفى السبعين نائب عميد كلية لشؤن الطلاب في جامعه صنعاء كلية الطب رئيس قسم النساء والولادة في م السبعين في حين تعمل الآن استاذ أمراض النساء والولاده بجامعة صنعاء كلية الطب رئيس قسم النساء والولادة.