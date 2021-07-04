المشهد اليمني الأول

أصدر وزير الداخلية المصري قراراً بطرد المرتزق ياسر صالح المحنقي أحد قيادات خونة فنادق الرياض من مصر ومنع دخوله إليها مرة أخرى بسبب ارتكابه جريمة أضرت بالصالح العام، حسب توجيهات الوزير المصري والنشر بالجريد الرسمية الوقائع بتاريخ 2 يونيو 2021م كما هو موضح بوثيقة الطرد.

وقالت مصادر اعلامية في القاهرة، إن الخائن ياسر صالح المحنقي والذي يظهر في قنوات الفتنة الناطقة بالعبرية وينتحل صفة خبير ومحلل عسكري وبرتبة “عميد”.

وقال المرتزق محمد الخامري رئيس تحرير ماتسمى صحيفة “إيلاف” إن المحنقي تم القبض عليه للاشتباه به في تجارة العملات، مضيفاً إنه كان يمتلك مبالغ مالية في منزله لم يستطيع إثبات مصدرها، كما أكد أنه تم سجنه في القاهرة لمدة أسبوعين ومن ثم صدر قرار بإخراجه من مصر.

وفي وقت سابق كان امن القاهرة قد القى القبض على ابن محمد العسل مُنتحل صفة وكيل محافظة ريمة التابع لخونة الفنادق بتهمة سرقة شقة والدة بالقاهرة بعد نشره مقطع فيديو يتهم فيها انصار الله بذلك.

وتلك هي نماذج شرعية فنادق الرياض وامريكا وتل ابيب.