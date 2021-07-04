المشهد اليمني الأول

قالت مصادر طبية يمنية، إن أكثر من ٢٠ مابين صريع وجريح إثر انفجار استهدف معسكر مودية التابع لمرتزقة العدوان في مديرية مودية في أبين.

ووفقًا لمصادر مطلعة، نفّذت طائرة غارة جوية استهدفت المعسكر لحظة تجمع جنود المرتزقة لخوض دورة عسكرية بحسب مصادر في اللواء الخامس مشاه.

وأفادت مصادر أخرى، ان صاروخ سقط ببوابة المعسكر التابع للجيش في مودية. واضاف:سبب الانفجار باضرار مادية وبشرية كبيرة.

وخلف القصف دمارا كبيرا في المعسكر فيما أفادت مصادر طبية بسقوط 7قتلى وأكثر من عشرين جريح من منتسبي اللواء الخامس مشاة.

ولم تعرف حتى الآن هوية الجهة التي استهدفت المعسكر.