المشهد اليمني الأول

نجحت عملية فصل التوأم السيامي اليمني، أحمد ومحمد البخيتي التي أجريت اليوم في العاصمة الأردنية عمان.

وأوضحت مديرة مستشفى السبعين للأمومة والطفولة بأمانة العاصمة، الدكتورة ماجدة الخطيب أن حالة السيامي اللذين يبلغان من العمر سبعة أشهر, مستقرة ويخضعان للملاحظة.

وأكدت الحرص على متابعة حالة التوأم السيامي في الأردن حتى إجراء العملية التي شارك فيها رئيس قسم جراحة الأطفال بمستشفى السبعين الدكتور ماجد مغلس كأول طبيب يمني يشارك في هذا النوع من العمليات.

ولفتت إلى أن مؤشرات نجاح عملية فصل التوأم السيامي كانت إيجابية منذ ولادتهما بمستشفى السبعين في ديسمبر 2020م بعد أن أظهرت الفحوصات أنهما يتشاركان في الكبد ولديهما غدتين صفراويتين وجهازين هضميين منفصلين وكذا باقي أجهزة الجسم العصبية والتنفسية والتناسلية والقلب.

وبينت الدكتورة الخطيب، أن عملية فصل التوأم جاءت بعد متابعة حثيثة من قيادة وزارة الصحة وإدارة المستشفى ومناشداتها للمنظمات الدولية لانقاذهما.

وثمنت دور منظمة اليونيسف وممثلها المقيم بصنعاء فيليب دواميل في نقل التوأم السيامي من العاصمة صنعاء في فبراير الماضي على متن طائرة أممية إلى العاصمة الأردنية عمان.