المشهد اليمني الأول

عقدت لجنة استقبال شكاوى تظلمات المواطنين من مخالفات وتجاوزات مراكز الشرطة بأمانة العاصمة صنعاء مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج أعمالها.

وقالت اللجنة انها استقبلت 260 شكوى منها 133 على أقسام الشرطة، وعدد 40 شكوى مدنية تم إرشاد الشاكين باللجوء إلى القضاء كونها شكاوى مدنية وليست الأقسام مختصة بالنظر فيها وقد أغلقت الشكاوى.

وأشارت اللجنة الى ان عدد 66 شكوى ثبت تجاوزات أقسام الشرطة فيها وعلى ضوئها تم توقيف عدد 5 ضباط و8 صف ضابط وفرد تمهيدا لإحالتهم إلى جهاز المفتش العام بوزارة الداخلية لاستكمال الإجراءات القانونية معهم، فيما عدد 32 شكوى لا زالت رهن الإجراءات والعمل فيها مستمر من قبل اللجنة كون الإجراءات لم تنتهي.

وأضافت اللجنة ان عدد 19 شكوى تم احالتهم إلى مراكز الشكاوى والبلاغات بجهاز المفتش العام كونها متعلقة بإدارات عامة وأن عدد 121 شكوى خاصة بإدارات وأقسام الشرطة بالمحافظات تم تأجيل النظر فيها وتم أخذ بيانات الشاكين وإبلاغهم أنه سيتم التواصل بهم عند نزول اللجنة للمحافظات.

وقالت اللجنة نأمل من النيابات والمحاكم القيام بمثل هذه الخطوات تجاه منتسبيها لإنصاف المواطنين كون اللجنة تلقت شكاوى تتعلق بالعاملين في السلك القضائي، وتهب تهيب وزارة الداخلية بجميع منتسبيها الالتزام بعدم الخوض في القضايا المدنية وإرشاد المواطنين بالتوجه إلى القضاء.

وتهيب وزارة الداخلية بجميع منتسبيها الالتزام بعدم الخوض في القضايا المدنية وإرشاد المواطنين بالتوجه إلى القضاء، كما تهيب اللجنة بالمواطنين بأن يكونوا عونا لرجال الأمن ولن يكتمل تحقيق الأمن والاستقرار والسكينة العامة إلا بتعاون المواطنين.