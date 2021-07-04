المشهد اليمني الأول

توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار خفيفة متفرقة على المرتفعات الجبلية، وأجواء صحوة إلى غائمة على المناطق الساحلية والصحراوية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن الأجواء ستكون ملبدة بالغيوم المتوسطة الارتفاع في فترتي ما بعد الظهر والمساء تتخللها السحب الركامية المصحوبة أحيانا بالعواصف الرعدية والأمطار الخفيفة المتفرقة على سلسلة المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وعلى سلسلة المرتفعات الداخلية من محافظات لحج وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة. وستكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً على السواحل الجنوبية والجنوبية الشرقية, وغائمة جزئياً إلى غائمة أحيانا في السواحل الغربية مع أمطار رعدية متفرقة وذلك في فترتي ما بعد الظهر والمساء.

وأشار إلى أن المناطق الصحراوية ستشهد أجواء غائمة بسحب متوسطة الارتفاع يرافقها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة العظمى خصوصاً صحاري الجوف ومأرب وشبوة وحضرموت وستبقى الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة على صحاري محافظة المهرة. وحسب المركز سيكون الطقس في أرخبيل سقطرى صحواً إلى غائم جزئياً، والرياح جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 25 إلى 40 عقدة، تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

ونبه المركز الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج، والمواطنين في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية أو الذاهبين إليها من الأجواء الحارة. وحث المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها، على عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية.