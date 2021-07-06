المشهد اليمني الأول

التقى رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام برئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر بيتر ماورير .

وخلال اللقاء ناقش عبدالسلام مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر سُبل التقدم في إتمام عمليات التبادل للأسرى مؤكداً الاستعداد للتقدم في هذا الملف الانساني وإتمام عملية تبادل شامله والجهوزية لتنفيذ ذلك

وطالب عبدالسلام بالكشف عن مصير المفقودين واعطاء هذا الجانب إهتماما اكبر .

وقال في تغريدة له : لتقينا صباح اليوم مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر وناقشنا معه سُبل التقدم في إتمام عمليات التبادل للأسرى مؤكدين استعدادنا للتقدم في هذا الملف الانساني وإتمام عملية تبادل شامله وجهوزيتنا لتنفيذ ذلك كما طالبنا بالكشف عن مصير المفقودين واعطاء هذا الجانب إهتماما اكبر .