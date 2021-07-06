المشهد اليمني الأول

نبه المركز الوطني للأرصاد من طقس حار إلى شديد الحرارة حيث تبلغ درجات الحرارة العظمى بين 38 – 43 درجة مئوية في المناطق الساحلية والصحراوية.

وحذر مركز الأرصاد في نشرته الصادرة اليوم ،الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وبشر الأرصاد المواطنين في المرتفعات الجبلية من محافظة تعز، وإب وذمار وريمة والمحويت وحجة وغرب صنعاء وعمران، بهطول أمطار غزيرة بدأ من نهاية الأسبوع وكذلك في الهضاب الداخلية من الضالع وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة ، وكذلك هطول أمطار متفاوتة على السواحل الغربية والشرقية.

ودعا المركز الوطني للأرصاد المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها الى اخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية حفاظا على سلامتهم.