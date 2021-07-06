المشهد اليمني الأول

علق عضو المجلس السياسي الأعلى عبدالملك العجري، عن التوجيهات السيئة التى تصدر من أشخاص والتي تسيء تفسير الهوية الإيمانية.

وقال العـجري في تغريدة له في تويتر:- نحن انصار الله وباسم الهوية الايمانية نطالب السلطات المحلية بامانة العاصمة ضبط اصحاب التوجيهات التي تسيء تفسير الهوية الايمانية، تحملها معاني غريبة عنها.

وأشار الى الحملة التى تم شنها قبل يومين، ووصفها بغزوات البالطوهات، إضافة الى قائمة الممنوعات التي تتطور يومياً، بحق الشهداء وبحق الدماء التي تسكب يوميا في ميادين العزة والكرامة.