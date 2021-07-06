المشهد اليمني الأول

رصد موقع المشهد اليمني الاول سلسلة تغريدات على صفحة تويتر لخبير أمريكي متخصص في الشأن اليمني بمعهد الشرق الأوسط للدراسات “جوشوا كونتز” قال فيها أن تنظيم القاعدة الارهابي في منطقة الصومعة هو من يقود المعارك ضد الجيش واللجان الشعبية منذ العام 2016م.

وبتغريدة اخرى اوضح الخبير ان تنظيم القاعدة في جزيرة العرب يسيطر على مساحات جغرافية واقعة على حدود محافظات شبوة والبيضاء ويتواجدكذلك في اجزاء من محافظة ابين ويتخذ منها معسكرات امنه للتجميع والتدريب والانطلاق الى مهاجمة الجيش واللجان الشعبية في محافظة البيضاء.

وفي تغريدة اخرى اشار الخبير الامريكي الى ان هجوم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب على محافظة البيضاء هو لردع الجيش واللجان الشعبية من تحرير مأرب ومن جهة اخرى غرد الخبير الامريكي مع نشر انفوجرافيك ترويج لنشيد جديد تكفيري ارهابي اوضح بانه نشيد لتنظيم القاعدة الارهابي في جزيرة العرب أُنتج خصيصا لما اسماه فتح مدينة البيضاء وبنفس الوقت اشار الى ان اعلام القاعدة لم يبثه بعد.

وبذات السياق اوضحت الخبيرة في كلية “بيمبروك” بجامعة اوكسفورد” “إيليزابيث كيندال” رأت أن تنظيم القاعدة الارهابي في اليمن يسند ويدعم توجهات فصيل إقليمي ضمن تحالف العدوان ولكنها لم تقم بتسميه هذا الفصيل الاقليمي والجدير بالذكر ان تحالف العدوان على اليمن بقيادة رباعية مُعلنة يتكون من امريكا وبريطانيا والسعودية والامارات .

علما بان الخارجية الأمريكية صرحت في 1يوليو الماضي بانها سئمت من هجوم الجيش واللجان والشعبية على مارب وانها منزعجةمن تعرض النظام السعودي لهجوم من اليمن بطيرا مسير وصواريخ وبعد ثلاثة ايام فقط فُتحت جبهة البيضاء بالارهاب التكفيري وبالوية العمالقة السلفية الجنوبية التكفيرية الممولة من قوى الاحتلال الاماراتي وكذلك بقوي الارهاب الداعشي وتنظيم القاعدة والتي يروج لها اعلام تحالف العدوان بانها من القوات الموالية لشرعية فنادق الرياض والبيت الابيض الامريكي .