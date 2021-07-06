المشهد اليمني الأول

وجه وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة، بمنح مكافأة مالية للعاملين في منفذ الراهدة، لإحباطهم محاولة تهريب وإدخال ملابس صنعت في الكيان الصهيوني إلى الأسواق اليمنية.

وأشاد وزير الصناعة والتجارة بجهود العاملين في المنفذ من الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والأمن والمخابرات في إحباط محاولة تهريب الملابس.

وحث على تشديد الإجراءات في المنافذ والمراكز الرقابية والتنسيق بين الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس والجهات المعنية لمنع التهريب لأي سلع أو بضائع ممنوعة.

ولفت الوزير الدرة، إلى أنه تم التوجيه باستكمال التحقيق وإحالة القضية إلى الإجراءات القانونية .. مؤكداً عدم التهاون في حق كل من يتورط في عمليات التهريب التي تضر بالوطن واقتصاده.