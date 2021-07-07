المشهد اليمني الأول

أفاد تحقيق لصحيفة “جلوبس” بأن أيا من المشاريع الاقتصادية التي اتُفق عليها بين إسرائيل ودولة الامارات عقب توقيع اتفاقية “السلام” بين البلدين قبل حوالي عام، لم يدخل بعد حيز التنفيذ. فعلى سبيل المثال، تحدث التحقيق الصحفي عن تجميد إقامة صندوقيْ استثمارات، أحدهما بقيمة عشرة مليارات دولار.

كما علمت الصحيفة ان أبو ظبي تنتظر لترى كيف تتطور العلاقات مع حكومة “إسرائيل” الجديدة، ولحين صدور نتائج المناقصة لشراء ميناء حيفا والتي تتنافس فيها شركة إماراتية.

يذكر أن حجم التجارة بين كيان احتلال العدو والامارات بلغ اكثر من ستمائة وخمسة وسبعين (675) مليون دولار خلال الأشهر العشرة التي مرت منذ توقيع اتفاقيات إبراهيم بينهما، بحسب ما صرح به وزير خارجية العدو الإسرائيلي يائير لابيد خلال مقابلة صحفية مع وكالة انباء الامارات على هامش زيارته التي وُصفت بـ “التاريخية” لهذا البلد، مشيرا الى ان هذا حجم التجارة مرشح للتضاعف مرات عدة خلال السنوات المقبلة.