المشهد اليمني الأول

وزع الإعلام الحربي ، اليوم الأربعاء، مشاهد أولية لعمليتين عسكريتين للجيش واللجان الشعبية بالتعاون مع أبناء القبائل في مديريتي الزاهر والصومعة في البيضاء.

ووثقت المشاهد تصدي قوات الجيش واللجان الشعبية لعملية زحف واسعة لمرتزقة العدوان بمشاركة عناصر ” القاعدة”.

كما وثقت المشاهد عملية عسكرية معاكسة تمكن خلالها المجاهدون استعادة العديد من المواقع وقتل وجرح أكثر من 60 مرتزقا بينهم قيادات في القاعدة.

وكانت مصادر قد أفادت تعرضت المجاميع التكفيرية “داعش والقاعدة” لانتكاسة كبرى في جبهات البيضاء تكبدوا فيها خسائر مادية وبشرية فادحة، وسط اخفاق كبير وفشل في إحراز أي تقدم.

وكشف الناشط الإعلامي علي النسي، في وقت سابق من أمس الثلاثاء، أخر مستجدات جبهة البيضاء، للمعارك الأخيرة بين الجيش واللجان الشعبية من طرف، والقاعدة وداعش ومرتزقة العدوان من طرف أخر.

وأكد الإعلامي النسي، ان مايروج له الكثير من اعلاميي البيضاء الموالون للعدوان ان هناك تقدمات اسطورية وتقهقر كبير للجيش واللجان الشعبية، مجرد اشاعات إعلامية مبالغ فيها ولا صحة لها.

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