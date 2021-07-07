المشهد اليمني الأول

قال شهود من رويترز إن دوي انفجار سمع في دبي مساء يوم الأربعاء.

وأضافت رويترز أن فرق الإطفاء تعمل على إخماد حريق شب على متن سفينة في ميناء جبل علي بدبي.

وأفادت وسائل إعلام إماراتية بوقوع حريق ناجم عن انـفجار موضعي جنوبي دبـي قرب مخازن وقود.

وقال المكتب الإعلامي لدبي أن “الحريق الذي اندلع على متن سفينة بميناء جبل علي تحت السيطرة ولا توجد أي وفيات أو إصابات”.

وجاء الانفجار بعد يومين على اجراءات سعودية جمركية بحق المنتجات الإماراتية، وتداول ناشطون فيديو قالوا إنه من مكان الإنفجار.

وأظهرت مشاهد متداولة أضرار ضخمة أصابت ميناء “جبل علي” ناجمة عن حريق في سفينة تجارية ولأسباب مجهولة.