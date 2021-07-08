المشهد اليمني الأول

لقي عدد من أمراء تنظيم القاعدة مصرعهم، بنيران الجيش واللجان الشعبية، أثناء المعارك التي فتحها تحالف العدوان وتنظيم القاعدة في جبهة الصومعة شرق محافظة البيضاء.

مصادر محلية في محافظة البيضاء قالت، إن عناصر تنظيم القاعدة وقوات المرتزقة تكبدوا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد أثناء سيطرة الجيش واللجان، على العديد من مواقع تنظيم القاعدة في جبهة الصومعة.

وأشارت المصادر، إلى أن 13 من عناصر تنظيم القاعدة بينهم 3 أمراء، قتلوا خلال الساعات الماضية، في تلك المعارك، أبرزهم مصرع “يزيد العولقي” أمير الجناح العسكري لعناصر تنظيم القاعدة في شبوة، و “شريح القاضي” مسؤول العلاقات الخارجية لتنظيم القاعدة، والقيادي في التنظيم الإرهابي الأمير “أبوالحسن الابي”.

وكان الإرهابي عبدالوهاب الحميقاني، قد أكد في سلسلة تغريدات له على موقع “تويتر”، أن قوات الجيش واللجان الشعبية تمكنت صباح اليوم، من فرض سيطرتها الكاملة على جبهة الزاهر.

وكشف الحميقاني، في تغريداته بأن قوات تحالف العدوان وعناصر القاعدة تراجعت إلى مواقعها السابقة، في مديرية الزاهر.

وأفادت مصادر أخرى أن الجماعات التكفيرية هاجمت موقع شبكة شوكان شمال شرقي منطقة عوين دون تحقيق اي تقدم او سيطرة على اي مواقع. وعلى اثرهِ شن الجيش واللجان الشعبية هجوما معاكس تمكنوا من خلاله تامين منطقة شوكان بالكامل بالسيطرة على مواقع شرق وجنوب موقع شبكة شوكان.