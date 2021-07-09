المشهد اليمني الأول

انتزع ابطال الجيش واللجان الشعبية، اليوم الجمعة، السيطرة على أخر مواقع التكفيريين تنظيم “القاعدة وداعش” في جبهة مديرية الزاهر جنوب محافظة البيضاء.

وقالت مصادر محلية في محافظة البيضاء، إن الجيش واللجان الشعبية شنوا هجوم عسكري باتجاه أخر معاقل التكفيريين في جبهة الزاهر، تمكنوا بعد معارك شرسة، من تطهير قرية “الضحاكي”.

كما تمكن ابطال الجيش واللجان الشعبية خلال االثلاثة الأيام الماضية تطهير مواقع “القربة” و”آل يزيد” وجبل ”الشبكة” و”حاجور” ومثلث الجماجم وجبل “الجماجم” و”الغول” ومنطقة “ذي مريب” وحبل “اسلم دحيدح”.

وكان الإعلام الحربي قد وزع في وقت سابق من يومنا هذا الجمعة، مشاهد تكميلية لعملية عسكرية واسعة أسفرت -بفضل الله تعالى- عن تحرير مديرية الزاهر بالكامل واستعادة كل المواقع التي حاولت العناصر التكفيرية احتلالها مسنودين بغطاء عسكري ومادي وإعلامي من الولايات المتحدة الأمريكية والنظام السعودي.