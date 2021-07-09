المشهد اليمني الأول

لقي عدد من قيادات تنظيم القاعدة وداعش مصرعهم، خلال الأيام اثلاثة الماضية، أثناء المعارك التي فتحها تحالف العدوان ومرتزقته في مديرتي الزاهر والصومعة جنوب محافظة البيضاء.

وأكدت مصادر محلية في محافظة البيضاء، أن عناصر تنظيم القاعدة وقوات المرتزقة تكبدوا خسائر فادحة أثناء المواجهات مع أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهة الصومعة والزاهر، بينهم العشرات من قيادات تنظيم القاعدة

أبوذر الطيابي” أمير تنظيم القأاعدة في البيضاء

أبوحذيفة العزاني أحد أمراء تنظيم الأقاعدة في البيضاء”.

أحمد محمد القيسي أمير التنظيم في منطقة “عنه” بمديرية ذي ناعم، و2 من أبناءه.

محمد حسين الجنيدي أمير الجناح العسكري لتنظيم القـاعدة في إمارة مودية محافظة أبين.

يزيد العولقي أمير الجناح العسكري لعناصر تنظيم القـاعدة في شبوة.

محمد سالم الطيابي قائد عناصر القاعدة في جبهة الزاهر

شريح القاضي مسؤول العلاقات الخارجية لتنظيم القـاعدة.

القيادي أبوالحسن الابي.

القيادي توفيق الفروي

القيادي عبدالحكيم مبارك القيسي.

القيادي “عثمان احمد عبدالله المشدلي.

حسيـن علي الكبدي المرفدي اليافعي.

علي ناصر سعد المصقري.

أبو عبدالله العولقي.

شاكر محمد علوان الحميقاني.

جمال حسين الحميقاني.

أحمد عبدالله مبارك الجمال.

سامي مسعد سعيد السليماني.

عبد الله علي البرماني.

عماد عادل مقناش.

محمد الحجزري.

محمد عبدالله العوذلي.

عبد ربه الشنهوز.

القيادي محمد احمد امشاضي اليافعي.

احمد بن عبدالله الزبيدي أحد ضباط القوات الخاصة السعودية.

هاشم سالم الحميقاني.

ناجي محسن الوحيشي.

احمد محمد الحميقاني.

الإبراهيم بن مبارك.

القيادي ابو عمر الحضرمي.

احمد محمد القيسي.

إضافة إلى اصابة القادة حسين علي الحميقاني، وحسين اليافعي، وحسين عمر الحميقاني، وصالح حسين الحميقاني، والقيادي سالم عبدالله صالح شاجرة، والقيادي خالد عامر البكري، وعبدالرحمن بكيل عبدالله ملقاط، وأحمد ناصر محمد الحنيشي، ومحمد احمد هادي العبيدي، وأحمد عبده غالب على نعمان، وعبدالرحمن سالم العولقي.

فيما لا يزال مصير زعيم تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب “خالد سعيد باطرفي” مجهولاً.