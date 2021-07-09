المشهد اليمني الأول

أكد نائب وزير الخارجية حسين العزي: أن القاعدة وشركائها منيت بأسرع وأقسى هزيمة، وتم شطبهم من بعض مواقعهم السابقة على المعارك الأخيرة بالبيضاء.

وقال في سلسلة تغريدات على تويتر: ” ندرك جيدا بأنه ليس سهلا تقبل هكذا هزيمة وقبل أن يتلاشى صدى أبواقهم أو يجف حبر نشراتهم الاخبارية”.

وأضاف: “أعددنا لهم موجة مفاجآت إضافية “مرعبة” فقط لنثبت أنهم دائما يخطئون الحساب، فترقبوا”.

وتابع العزي: “لقد انتصر شعبنا في البيضاء والحق بالقاعدة شر هزيمة ولكن الشيء المؤسف حقا هو أن تحالف العدوان مايزال-من خلال غاراته الجوية المساندة للإرهاب-يظهر مستوى غير عادي من الإصرار على إقناعنا بعدم جاهزيته للسلام المجتمع الدولي أيضا يسقط بشكل مرعب حين يواصل إعترافه بشرعية زائفة تتألف من أمثال هؤلاء”.

وقال: “نشكر الله، ونيابة عن الشعب والإنسانية نحيي أبطالنا في الجيش واللجان وكل تشكيلات القوة الضاربة كما نحيي كل قبائل البيضاء الوفية تحية أيضا لجنودالله المجهولين ولايفوتني الحث على الابلاغ-أولا بأول-عن أي مكان تتواجد فيه عناصر القاعدة وأعوانها”.

واختتم تغريداته قائلاً: “شكرا لكل الأوفياء لقد قمتم بعمل رائع”.