المشهد اليمني الأول

تقدمت الجبهة الشعبية –القيادة العامة اليوم الجمعة، بالشكر للسيد عبد الملك الحوثي بعد تلقيها برقية التعزية بالشهيد المجاهد أحمد جبريل أمين عام ومؤسس الجبهة التي أرسلها السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي.

وقالت الجبهة الشعبية في بيان لها اليوم: “تلقينا برقية التعزية بالشهيد المجاهد أحمد جبريل أمين عام ومؤسس جبهتنا التي أرسلها القائد المجاهد الكبير عبدالملك بدرالدين الحوثي”، واصفة قائد الثورة بالقائد الاستثنائي الذي يعتز به الشعب الفلسطيني.

وتابعت قائلة “نحفظ للقائد عبدالملك الحوثي في ذاكرتنا وعقولنا تقديرا عاليا لما يمثله وحركة أنصار الله من موقع متقدم فعال في مواجهة المخطط الصهيوأمريكي ومرتزقته”.

وأشارت إلى أن اليمن اليوم وبفضل الصمود الأسطوري في مواجهة العدوان بات في قلب محور المقاومة وأقرب إلى فلسطين أكثر من غالبية النظام الرسمي العربي، مؤكدة على قناعتها التامة أن انتصار اليمن هو نصر لفلسطين.