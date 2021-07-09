المشهد اليمني الأول

بارك أبناء محافظة البيضاء، انتصارات أبطال الجش واللجان الشعبية في جبهتي الزاهر والصومعة.

وأشاد المشاركون في وقفة اليوم بمدينة البيضاء، بحضور وكلاء المحافظة وقيادات تنفيذية وأمنية وعسكرية وشخصيات اجتماعية، بالصمود الأسطوري للجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان ومرتزقته والعناصر التكفيرية.

وأكد قبائل البيضاء وقوفهم إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان ومرتزقته .. لافتين إلى الجهوزية لرفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد وتطهير ما تبقى من مناطق المحافظة من دنس الغزاة والمحتلين.

وأشاد وكيل أول محافظة البيضاء حمود شثان، بالانتصارات التي حققها الجيش واللجان الشعبية بمساندة وتعاون أبناء وقبائل المحافظة واستعادة مركز مديرية الزاهر ودحر مرتزقة العدوان وأدواته، وتطهيرها والسيطرة على عدد من المواقع بمزهر والصومعة.

ولفت إلى أن أبناء البيضاء والجيش واللجان الشعبية، أفشلوا رهان العدوان الأمريكي السعودي في التقدم بمجاميع مرتزقته وأدواته من القاعدة وداعش إلى المحافظة.

بدوره أشار ضيف الله الجرادي، في كلمة المرابطين إلى استمرار الصمود في مواجهة العدوان ودحر مرتزقة العدوان والعناصر التكفيرية من مناطق المحافظة .. مثمناً وقف أبناء المحافظة في مساندة الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات.

من جانبه أشار عضو رابطة علماء اليمن محمد السقاف إلى جرائم العدوان والمرتزقة والعناصر التكفيرية بحق الشعب اليمني، ما يستوجب الوقوف إلى جانب الجيش واللجان الشعبية ورفد الجبهات.

وبارك بيان صادر عن الوقفة انتصارات الجيش واللجان الشعبية بمديريتي الزاهر والصومعة.

وجدد البيان التأكيد على استمرار رفد الجبهات بالمال والرجال وتطهير كل مناطق المحافظة من دنس الغزاة والعناصر التكفيرية