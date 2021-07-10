المشهد اليمني الأول

السعودية والامارات ترتكيبان جرائم حرب في المناطق المحتلة بدعم واشراف بريطاني عنوان تحقيق إستقصائي بريطاني يكشف انتهاك ترقى الى مستوى جرائم حرب في سجون تابعة للعدوان في اليمن، وذلك بدعم رسمي من الحكومة البريطانية.

الموقع الإستقصائي البريطاني اكد ان قواتٍ بريطانيةٍ تتواجد في مطار الغيظة شرق اليمن بهدف تدريب القوات السعودية المسؤلة عن ادارة سجنٍ في المطار.

الموقع ذكر ان السجن المذكور تحدث فيه انتهاكات قد ترقى الى مستوى جرائم حرب مثل التعذيب او الترحيل القسري خارج حدود اليمن.

وحديثاً كشفت وثيقة يمنية حسب التحقيق عن ضغوط تمارسها السعودية لاخفاء سجونها السرية في اليمن وما تتضمنة من انتهاكات تعذيب جسيمة.

وأظهرت الوثيقة التي حصلت عليها ويكليكس السعودية ضغط سعودي على النيابة والنائب العام التابعين للمرتزقة بتزوير تقارير نفي لوجود سجون سرية تابعة للتحالف السعودي.

الخطوة جاءت هرباً من العقوبات الدولية وتخوف من التحرك الحقوقي بعد رصد منظمات حقوقية انتهاكات السجون السرية السعودية في المهرة .

ومؤخراً نقلت منظمة حقوقية بأن قوات الأمن التابعة للمرتزقة في محافظة حضرموت تحتجز تعسفياً وتخفي قسراً عشرات المدنيين بأشراف تحالف العدوان التي تقوده السعودية وشريكتها الإمارات منذ ست سنوات.

وأكدت ان السعودية والإمارات اشرفت على تعذيب عشرات المدنيين الذين اعتقلوا خلال عمليات أمنية بحجة محاربة تنظيم القاعدة في محافظة حظرموت بما يرقى الى جرائم حرب.

وبحسب تقارير فأن معتقل سجن الطين الخاظع لإشراف القوات السعودية شهد عمليات تعذيب لعشرات المعتقلين بعد اعتقالهم تعسفياً .

وكانت وكالة أمريكية قد كشفت في يونيو 2018 تفاصيل صادمة عن سجون إماراتية جنوب اليمن يتعرض المعتقلون بداخلها للعنف الجنسي التي اعتبره التقرير الوسيلة الرئيسية لممارسة الوحشية على المعتقلين وانتزاع اعترافات منهم.