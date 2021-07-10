المشهد اليمني الأول

تعتزم أحزاب ونشطاء سعوديون تنظيم احتجاج جماهيري سلمي في يوم عرفة بمناطق متفرقة في المملكة؛ رفضا لظلم النظام السعودي وسياساته التعسفية بحق المواطنين.

وبحسب القائمين على احتجاج يوم عرفة، فإن من أهدافه: رفع الظلم السعودي عن المواطنين، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة في سجون آل سعود.

ويطالب هؤلاء في الاحتجاج المقرر يوم عرفة بوقف مخططات ولي العهد محمد بن سلمان الرامية إلى “العبث بالدين ووضع حدّ لمخططات هدم هوية المجتمع”، وتوظيف الخريجيين والقضاء على الفقر في مملكة النفط.

ومن ضمن الأهداف أيضا: وقف الملاحقات الأمنية والقمع الوحشي للمواطنين والمعارضين، وتمكين البدون من حقهم في المواطنة.

ويهدف هؤلاء إلى الضغط على النظام السعودي لتحسين مستوى معيشية المواطنين، وإلغاء الضرائب الحكومية وإعادة الخدمات السابقة للمواطنين.

الله اكبر ..الوعي همة تُسطر

أبنة ضابط سعودي تحث والدها على دعم #احتجاج_يوم_عرفة هو وزملائه العساكر ، لأنهم منّا ونحن منهم✌🏼 pic.twitter.com/mMALVHk3rP — علياء أبوتايه الحويطي (@Alya_Alhwaiti) July 4, 2021

اجمل مقطع فيديو لسنه 2021 من أحرار اسود بلاد الحرمين، من الداخل✌🏼#احتجاج_يوم_عرفة pic.twitter.com/MB3HLPFgeX — علياء أبوتايه الحويطي (@Alya_Alhwaiti) July 2, 2021

وأكد معهد دولي أن جرائم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أوجدت قاعدة مشتركة لتوحيد المعارضة

السعودية في الداخل والخارج بعد أن دفعهم للهروب إلى أوروبا.

وقال معهد كارنيجي للدراسات الاستراتيجية: نظرًا لتزايد جرائم القيادة السعودية، فإن المنشقين في الداخل والخارج يزيدون من مشاركتهم مع المنظمات والمؤسسات الدولية.

وأشار معهد كارنيجي إلى أنه على الرغم من خلفياتهم المتنوعة، فقد وجدت شخصيات المعارضة هذه أرضية مشتركة في الاتحاد ضد استبداد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وعدّ زخمهم المتزايد في الخارج تحديًا آخر لمحمد بن سلمان لأنهم يقدمون خطابًا مضادًا للحكومة على المستوى الدولي.

مع صعود الملك سلمان إلى العرش في يناير 2015 ، بدأ ابنه محمد بن سلمان (MBS) في تعزيز سلطته بطريقة غير مسبوقة بتهميش الشخصيات الملكية القوية واحتكار القرار.

وإسكات أصوات المعارضة بما في ذلك النشطاء البارزين وعلماء الدين وكبار أعضاء حزب الله. العائلة المالكة، وحتى الشخصيات المعارضة في الخارج.

قبل عام 2015، كان النشطاء السعوديون صامتين في انتقادهم للحكومة وإصلاحاتهم المقترحة. مع تقييد مساحة الحريات. كان لا يزال يُسمح للبعض بنشر انتقاداتهم في الصحف المحلية.

أوضح الدكتور عبد الله العودة، الأستاذ المساعد الزائر في جامعة جورج واشنطن، أنه “قبل عام 2015 كنا أحيانًا نتصاعد وأحيانًا نوقف التصعيد . لقد كان شد الحبل مع الحكومة”.

ومن الأمثلة على الجهود السابقة لجنة الدفاع عن الحقوق المشروعة (CDLR) عام 1993 ، والتي قوبلت باعتقال ثمانية عشر عضوًا مؤسسًا.

لكن الملك الراحل فهد بن عبد العزيز أمر بالإفراج عن معظمهم في غضون شهر من اعتقالهم.

الهروب من السعودية

ومع ذلك، منذ وصوله إلى السلطة، أغلق محمد بن سلمان جميع السبل الضئيلة المتبقية للمعارضة.

أدى نهج محمد بن سلمان العدواني للغاية إلى زيادة ملحوظة في معارضي النظام في الخارج.

تضاعف عدد طالبي اللجوء السعوديين ثلاث مرات في عام 2017 مقارنة بعام 2012 ، وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

هذا لا يشمل أولئك الذين هم في المنفى الذاتي ولم يتقدموا بطلب رسمي للجوء. لقد نجا هذا الشتات السعودي الجديد من البيئة الجديدة لعدم التسامح مطلقاً مع أي نقد.