المشهد اليمني الأول

استعرض البرلمان اليمني في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ يحيى علي الراعي الطلب المقدم من عدد من أعضاء المجلس بشأن إسقاط عضوية المجلس عن أعضاء المجلس المشمولين في الكشف المرفق للطلب المقدم

وهم :

1- احمد هادي محمد الصريمي الدائرة 18 .

2- علي حسين ناصر العنسي الدائرة 4 .

3- عبدالملك عبدالله القصوص الدائرة 14 .

4- احمد عباس أحمد البرطي الدائرة 40 .

5- أمين محمد هزاع الصلوي الدائرة 45.

6- صهيب حمود خالد الصوفي الدائرة37.

7- عبدالحميد سيف البتراء الدائرة 56 .

8- عبدالحميد محمد فرحان الشرعبي الدئرة54.

9- عبدالوهاب محمد قائد عامر العامري الدائرة 46.

10- عبدالسلام احمد الدهبلي الدائرة 43 .

11- صادق علي الضباب الدائرة 51.

12- علي محمد غالب المخلافي الدائر36.

13- محمد ثابت العسلي الدائرة 59.

14- محسن علي البحر الدائرة 44.

15- محمد سيف عبد اللطيف الشميري الدائرة47.

16- علي قائد سلطان الوافي الدائرة 58.

17- إسحاق يحيى القحم الدائرة 190.

18- محمد احمد ورق الدائرة 176.

19- نصر زيد أمين محي الدين الدائرة181.

20- عبدالله حمود الكاتب الدائرة82.

21- احمد يحيى الحاج الدائرة 105.

22- علي احمد مثنى الورافي الدائرة 87.

23- فیصل شايف الحبيشي الدائرة 84.

24- علي مسعد اللهبي الدائرة 107.

25- محمد نجیب احمد سيف الدائرة 95.

26- حميد محمد علي شعبين الدائرة252.

27- عبدالرحمن إبراهيم نشطان الدائرة213.

28- عبدالله سعد شرف النعماني الدائرة 209.

29- محمد الحاج الصالحي الدائرة 212.

30- علي محمد الصعر الدائرة 288.

31- مذحج عبد الله الأحمر الدائرة 292.

32- محمد يحيي الشرفي الدائرة240.

33- عبدالرحمن علي العشبي الدائرة 239.

34- احمد محمد يحيى قبوع الدائرة 272.

35- علي عبدربة القاضي الدائرة 279.

36- حسين حسين علي السوادي الدائرة 130.

37- یاسر احمد سالم العواضي الدائرة 129.

38- إبراهيم احمد صغیر المزلم الدائرة 223.

39- محمد مهدي الكويتي الدائرة 226.

وأشار الطلب المقدم من عدد من أعضاء البرلمان اليمني إلى أن الأعضاء المشار إليهم ارتكبوا جريمة خرق الدستور والخيانة العظمى المتمثلة في إخلالهم بالدستور، من خلال دعوتهم وتأييدهم لدول تحالف العدوان بالاعتداء على اليمن أرضاً وإنساناً، وانتهاك سيادته وسلامة أراضيه وتمزيق نسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية وتدمير بنيته وكل مقدراته.

ولفت الطلب إلى أن النصوص الدستورية واللائحية إزاء الجرائم والمخالفات التي ارتكبها أولئك الأعضاء ومنها ما يتعلق بإسقاط العضوية لارتكابهم تلك الأفعال والجرائم؛ وعلى وجه الخصوص المادة (۱۹۳) من اللائحة الداخلية للمجلس واختصاص مجلس النواب وحده بالفصل في طلب إسقاط العضوية)، وكذا المادة (۱۹۰) .

وطالب أعضاء البرلمان اليمني الموقعين على الطلب استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية لإسقاط عضوية المجلس عن أولئك الأعضاء..

وبعد نقاش مستفيض طرح الأخوة أعضاء المجلس مقترح يقضي بالتصويت على أحد المقترحين إما إحالة الطلب إلى اللجنة المختصة بهدف التثبت ممن ثبتت إدانتهم ومشاركتهم في جلب وتأييد العدوان على بلدهم أوالسير في التصويت على إجراء إسقاط العضوية عنهم .

وقد أكد الأخوة نواب الشعب في نقاشاتهم إلى انه ثبت من خلال تحركاتهم وتصريحاتهم عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي تنصلهم عن أداء واجباتهم الدستورية وتخليهم عن القيام بالمهام التي أقسموا عليها ولكون أولئك الأعضاء قد ارتكبوا جريمة خرق الدستور والخيانة العظمى المتمثلة في إخلالهم بالقسم الدستوري ودعوتهم وتأييدهم للعدوان على اليمن الأرض والإنسان وانتهاك سيادته وتمزيق وحدته الوطنية ونسيجه الاجتماعي والإضرار بمصالحه؛ فضلاً عن غيابهم عن حضور جلسات المجلس لمدة أربعة عشر دورة متتالية من سبعة أدوار لانعقاد سنوي خلال الفصل التشريعي الحالي، كون الانعقاد السنوي يتكون من دورتي انعقاد (كل ستة أشهر دورة) .

وبإعمال تلك النصوص الدستورية واللائحية إزاء الأفعال والجرائم والمخالفات الجسيمة التي ارتكبها أولئك الأعضاء فقد صوت المجلس على مقترح السير في إجراءات إسقاط العضوية لأولئك الأعضاء المشار الهم آنفاً من البرلمان اليمني.

وبعد أن صوت المجلس على إسقاط عضوية المجلس عنهم فإن المجلس يعلن خلو مقاعدهم..

وخلال الجلسة وجه رئيس المجلس الشكر والتحية والتقدير لأعضاء المجلس الذين أتوأ وهم على فراش المرض محمولين لأداء واجباتهم تجاه وطنهم ..

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقر إجراء بعض التصويبات عليه بناء على ما طرح من قبل الأخوة نواب الشعب من ملاحظات لاسيما التي تتعلق برفض المجلس لأي إجراءات تتخذها وزارة الخدمة المدنية والتأمينات فيما يخص إحالة من بلغو احد الأجلين من موظفي الدولة إلى التقاعد في ظل الظروف الراهنة..

وسيواصل المجلس عقد جلسات أعماله غدا الأحد بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة.