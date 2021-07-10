المشهد اليمني الأول

شنت مقاتلات تحالف العدوان السعودي الأمريكي اليوم السبت، 18 غارة عل مديريات محافظتي مأرب والبيضاء إلى جانب غارة جوية على محافظة صعدة.

وأفادت مصادر أمنية، أن محافظة مأرب تعرضت لـ 14 غارة جوية، منها ثمان غارات على مديرية رغوان، وخمس غارات على مديرية صرواح، وغارة على مديرية مدغل.

وأشارت المصادر إلى أن طيران تحالف العدوان شن أربع غارات على مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء، وغارة على مديرية كتاف في محافظة صعدة.

وكان طيران التحالف شن أمس الجمعة، 11 غارة على محافظة مأرب، وغارتين على البيضاء، وغارتين على حجة، وغارة على الجوف.

وأعلنت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد الخروقات في محافظة الحديدة، تسجيل 133 خرقاً لاتفاق السويد ارتكبتها قوات تحالف العدوان السعودي الأمريكي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات استحداث قوى التحالف تحصينات قتالية في الجبلية والفازة، وغارة لطيران التحالف التجسسي على شارع الخمسين.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت، تحليق 19طائرة تجسسية للتحالف في اجواء الفازة والجبلية والدريهمي وكيلو 16 والمنظر، إلى جانب 9 خروقات لقوى التحالف بقصف مدفعي لعدد 92 قذيفة و 100 خرق بالأعيرة النارية المختلفة.