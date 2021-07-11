المشهد اليمني الأول

أكد عضو الوفد الوطني المفاوض عبد الملك العجري أن التصريحات الأمريكية التي اتسمت بالتحريض على القتال تنسف مزاعم إدارة بايدن حول توجهها للسلام.

وقال العجري للمسيرة إن مبعوث الولايات المتحدة لا يقدم غير ما تطرحه السعودية ويبدو إن شعارات وقف الحرب التي رفعها بايدن فترة الانتخابات توقفت لتعود واشنطن لسياستها القديمة المشجعة للعدوان.

ووصف العجري السلام الذي كانت تسعى إليه واشنطن مجرد فض اشتباك مؤقت تتوجه بموجبه نحو إثارة الوضع الاقتصادي والاجتماعي من الداخل وهذا ما رفضناه.

وأضاف إن بايدن كان يريد تبريد بعض الأزمات في المنطقة وكان يتصور ان لديه قدرة لتمرير تكتيك عدواني مغلف بالسلام وبعد الفشل عاد لسياسة التحريض.

وأوضح العـجري أن أمريكا قد تقاتل مع القاعدة وداعش جنبا إلى جنب دون أن يتحدث عن ذلك أحد.

وأشار إلى أن القاعدة قاتلت مع العدوان في البيضاء وتعز ومناطق عدة ولكن الأمريكي كان يحاول التعامي عن ذلك.